في ذكرى ميلاد "الفراشة".. ضيفي لمسات الأنوثة والأناقة على طريقة سامية جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يصادف اليوم 5 مارس، ذكرى ميلاد فراشة السينما سامية جمال، التي تركت في أذهاننا صورة لامرأة مرحة مفعمة بالحيوية والنشاط.

عادة ما كانت ترتدى الراقصة والممثلة سامية جمال فستانا مُزين بالإكسسوارات وترقص بها وسط أجواء مفعمة بالبهجة والأناقة، وكانت تحرص دائما على الظهور بقمة الرشاقة والأنوثة، لتخطف الأنظار حولها أينما ذهبت، فحفرت علامات لا تنسى في تاريخ الموضة والجمال.

فجميع المجوهرات التي ظهرت بها سامية جمال أصبحت موضة رائجة حتى يومنا هذا، إذ كانت ترتدي حينها المجوهرات الضخمة والمشغولة ببعض الأحجار الكريمة والأقراط الكبيرة التي تتخذ شكل دائري أو حلزوني، والمتدلية والغنية بالخامات.

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واعتمدت أيضًا على السلاسل والأقراط الضخمة، المفرغة من الداخل، والمزودة بحجر ملون، وتميزت بحبات اللؤلؤ الأبيض والتي تناسب رقبتها الطويل، ومنحتها ثقة وهالة من النعومة، حيث تخلق القطع الذهبية والفضية الضخمة، عند تنسيقها مع ملابس جذابة، وتعكس هذه الصيحة شجاعة صاحبة هذا الاختيار اللافت.

وأطلقت عروض الأزياء؛ مجموعة من الأقراط والقلادات الضخمة تشبه مجوهرات "فراشة السينما" متنوعة المعادن والتي جمعت بين الفضي والذهبي وأحجار بألوان الخريف خلال عروض أسابيع الموضة لعام 2020:2019.

كما قدمت مصممة المجوهرات المصرية عزة فهمي، مجموعة مميزة تعود بها إلى الحضارة والأصل المصري، تحت عنوان "فلاحة" تعود بها إلى إكسسوارات الست المصرية الفلاحة، سواء كان الكردان أو الحلقان على شكل هلال، واستوحت فيها بعض مجوهرات سامية جمال وتحيا كاريوكا، ولاقت هذه المجموعة إعجاب الكثيرين من متابعيها ومحبيها سواء في الوطن العربي أو بالخارج.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أبرز مجوهرات سامية جمال التي يمكنك الاستعانة بها في كثير من المناسبات.