انت الان تتابع تفاصيل خبر علقا 5 أيام في الثلج.. كيف أنقذت "صلصة حارة" رجلاً وكلبه من الموت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 04:17 مساءً - نجا رجل وكلبه بأعجوبة بعدما علقا 5 أيام في سيارة وسط عاصفة ثلجية، حيث تمكنا من البقاء على قيد الحياة، لتناولهما صلصة حارة، كان الرجل قد نسيها في جيب السيارة.

وجرت الحادثة في غابة نائية تقع بولاية أوريغون الأمريكية، عندما وجد جيرمي تيلور نفسَه عالقاً مع كلبه وسط الثلوج المتراكمة، عقب عاصفة ثلجية ضربت تلك الولاية، وفق ما نشره موقع "سي بي سي نيوز".

ولسوء الحظ، لم يكن بحوزة الرجل أي طعام في السيارة؛ وهو ما دفعه إلى البحث جيداً بداخلها، ليعثر في نهاية المطاف على صلصة طعام كان قد نسي التخلص منها، بعدما أتت مع وجبة سريعة طلبها سابقاً.

وخلال الورطة التي وقع بها، كان تيلور يذوّب الثلج ليشرب الماء ويشغّل محرك سيارته دورياً، كي لا يموت متجمداً مع كلبه.

ولحسن الحظ، عثر مغامر بالصدفة على الرجل وكلبه، عندما كان يتزلج بتلك المنطقة البعيدة من الغابة، في 1 مارس الجاري، ليبلّغ السلطات التي أرسلت مباشرة فرق إنقاذ إلى المكان، وجرّاراً ثلجياً، ليُخرج السيارة من ركام الثلوج.

وعلى الرغم من بقاء الرجل وكلبه عالقَين عدة أيام في السيارة، فإنهما خرجا من المأزق بصحة جيدة، إذا استثنينا حالة الجوع المفرط الذي عانياه.