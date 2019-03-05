بالصور| نسرين طافش تبرز رشاقتها بـ"فوتسيشن جديد": "للمرأة حضور خفي"

نشرت الممثلة السورية "نسرين طافش"، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها بعدسة المصور"علي الكردي".

ظهرت نسرين بإطلالة جذابة مميزة، وارتدت فستان أنيق، أبرز رشاقتها وجمالها، ونالت الصور إعجاب الجمهور، كما تألقت بـ"لوك" مميز بشعر منسدل من توقيع صالون "روز عربجي".

وأضافت نادين محمد، لمساتها السحرية من خلال "الماكياج" الذي أظهر أنوثة وجمال نسرين وتناسب مع إطلالتها.

وعلقت على الصورة مقتبسة إحدي مقولات الشاعر الصوفي "جلال الدين الرومي"، خلال وصفه للمرأة: "للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلّا رجل متفتح عارف، فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس".

وتابعت: "ليت هؤلاء يقوّمون أنفسهم أولًا، ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشراً".

وأختتمت نسرين قائلةً: "يومكم لطف وخير".

ولقيت الصورة استحسان المتابعين فور نشرها، وانهالت عليها التعليقات، وعلق أحدهم متغزلًا بها قائلًا: "أنت لك حضور خفي ليت كل النساء مثلك"، فيما أضاف آخر: "فديت أحلى وردة نرجس بالعالم".

وتشارك نسرين في فيلم "نادي الرجال السري" إلى جانب كريم عبدالعزيز، غادة عادل، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

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