مي سليم في صورة جديدة مع ابنتها "لي لي".. ومتابعون: "فولة واتقسمت نصين"

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، بنشر صورة جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة "لي لي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الأم وابنتها بإطلالة كاجوال، في لقطة فوتوجرافية، تظهر تشابه ملامحهن، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت الصورة خلال الدقائق الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "فولة وانقسمت نصين"، و"أنتم جُمال جدًا"، و"قمرين"، و"العيلة كلها عنيها حلوة".

الجدير بالذكر أن مي سليم تزوجت منذ عدة أشهر من الفنان وليد فواز، إلا أن الزواج لم يستمر أسبوعين، وانفصلا.

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