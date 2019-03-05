"مجراية" تنظم أول عرض أزياء للأطفال بالصعيد في المنيا

أعلنت اليوم أكاديمية "مجراية" للفنون والثقافة، عن تنظيم أول معرض في صعيد مصر لأزياء الأطفال، بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

يقام المعرض، يوم 15 من الشهر الجاري، ويشمل عرض أزياء لملابس الصيف والخريف للأطفال.

وقال حمادة زيدان"مؤسس "مجراية"، إن الأكاديمية تهتم بتنمية مهارات الطفل حيث يعتبر المسرح ركنا أساسيا من أركان التعلم عن طريق الفنون الذي نتخذه منهجا لنا.

وأضاف، أنه سيتم تدريب الأطفال على حركة المسرح وكسر حاجز الخوف من مواجهة الجمهور لديهم.

كما تنظم أكاديمية "مجراية" يومي 7 و8 من الشهر الجاري، معرض للفنون البصرية، يتضمن ندوة للنحاتة الشهيرة مي عبد الله، ويشمل جميع الفنون البصرية ومنها التصوير الفوتوغرافي، النحت، والرسم بجميع آشكاله، وورشة عمل عن "البورتريه" في اليوم الأول.

​