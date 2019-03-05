"صورتك قدام ضيوفك".. أفكار مختلفة لغرفة معيشة مبهجة

تقضي معظم الأسر أغلب وقتها في غرفة المعيشة، ولذلك تعد الأهم في المنزل، كما أنها تشهد على معظم جلساتها وخطوات أطفالها الأولى، وتحفظ أسرارهم ورسالتهم الأولى لضيوفهم.

ولأهمية غرفة المعيشة للأسر، قدم موقع "هوميفاي" المتخصص في شؤون الديكور، أفكارا وطرقا لتنفيذ غرفة معيشة مبهجة، أبزرها:

- على الرغم من تجنب الكثير لاستخدام اللون الأبيض لسرعة اتساخه، إلا أنه يعمل على إضفاء الوسع على المكان وخصوصا مع استخدام وسائد ملونة.

- يمكن استخدام الأقمشة المنقوشة لإضفاء شكل أنيق على الغرفة.

- يمكن اللجوء للون الأزرق أو البترولي، فهو يعطي انطباع الأناقة والهدوء والراحه في الغرفة.

- لا يمكن لأي لون أن يصنع البهجة مثل اللون الأصفر، فيمكن استخدامه مع اللون الأزرق.

- الأسود له أناقة وسحر خاص ويصنع اختلافًا ملحوظًا في الغرفة، ربما يجعلها اكثر فخامة ورقي، إلى جانب الوسائد المنقوشة التي تضفي لمسة مذهلة عليها.

- استخدام قماش القطيفة، كونها تتميز بلمعان يزين من أناقة وفخامة المكان.

- "الأوف وايت" من الألوان المبهجة تمامًا في غرفة المعيشة، يمكنها أن تعطي بهجة ووضوح في الغرفة.

- استخدم اللون الكحلي، يعتبر من الألوان المختلفة التي تحتاج لطلاء وخلفية فاتحة، يمكنك استخدامه بكل ثقة في أثاث غرفة المعيشة والحصول على مظهر رائع وأنيق.

- يمكنك الحصول على أثاث ومفروشات منقوشين بمختلف الألوان، كما تلاحظ في هذه الغرفة التي استعانت بأريكة قماشية منقوشة، مع استخدام العديد من الألوان التي تعطي بهج واضحة في التصميم.

- الأخضر الغامق أو الزيتي، من الألوان الفخمة تمامًا التي يمكنك استخدامها لتصميم أريكة أو ركنة غرفة المعيشة الخاصة بك، بالإضافة إلى مرونته في اختيار خلفيات من الدهانات الفاتحة أو القاتمة كالأسود أو الأزرق مع الحفاظ على اختيار اضاءة متميزة.

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