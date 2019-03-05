خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت فضالي بملابس صيفية مرتدية "بلوزة" بيضاء، وبنطلون جينز، وتألقت بشعر أصفر قصير باللون الأصفر، أظهر جمالها وأنوثتها. وارفقت فضالي تعليقًا على الصور قائلةً: "إذا كنتِ تريدٍ أن تكوني قوية تعلمي كيف تحاربي نفسك.. صباح سعيد". لقيت الصور استحسان وإعجاب المتابعين وانهالت التعليقات عليها فور نشرها، وأشاد أحدهم بجمالها ورقتها قائلًا: "حلاوة شمسنا وخفة دمنا منمونة عندنا"، وتابع آخر: "جود مورنينج عليكي يا قلبي". لقيت الصور استحسان وإعجاب المتابعين وانهالت التعليقات عليها فور نشرها، وأشاد أحدهم بجمالها ورقتها قائلًا: "حلاوة شمسنا وخفة دمنا منمونة عندنا"، وتابع آخر: "جود مورنينج عليكي يا قلبي". وأضافت آخرى: "انت دايمًا جميلة وانيقة بس نفسي ترجعي لون شعرك كان مميزك أوي و لايق أكتر". ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| إطلالة صيفية لـ"منه فضالي" بأحدث جلسة تصوير: "مورنينج عليكي يا قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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