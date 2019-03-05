الامارات | ببغاوات مدمنة أفيون.. "وقحة" وتهاجم المزراعين!

شكرا لقرائتكم خبر عن ببغاوات مدمنة أفيون.. "وقحة" وتهاجم المزراعين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا مزارعون في الهند من تلف محاصيلهم نبات "الخشخاش" الذي يُزرع لأغراض طبية بسبب ببغاوات أدمنت التغذي عليه وصارت وقحة وتهاجم المزارعين مطالبة بالجرعات التي كانت تأخذها من المحاصيل

وأضاف المزارعون بحسب موقع قناة "بي بي سي" البريطانية أن مساعي ترهيب الطيور باستخدام مكبرات الصوت لم تحدث أثرا كبيرا في الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات المحلية أي مساعدة.

كما حذر المزارعون من أن تلك الببغاوات تكبدهم خسائر فادحة.

ويورّد المزارعون ما ينتجونه من ذلك الأفيون إلى شركات الأدوية ولديهم تصريح بزراعته. وقال مزارع يدعى ناندكيشور لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية إنه لجأ إلى استخدام مكبرات صوت، وحتى إطلاق الألعاب النارية لترهيب الطيور.

وأشار أر إس تشاونداوات، اختصاصي نبات الأفيون في كلية البستنة في ماندساور، قائلا لصحيفة "ديلي ميل" إن الأفيون يمنح الطيور طاقة فورية، مثل تأثير الشاي أو القهوة على الإنسان. وقال إنه بمجرد تجربة الطيور لهذا الغذاء، سرعان ما تقع فريسة لإدمانه.