7 أطعمة تساعدك على الجري لمسافات طويلة.. وهذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

في الفترة الأخيرة، ظهرت عديد من الفعاليات التي تحدث على ممارسة الرياضة في مختلف الأماكن في القاهرة وخارجها، إذ يرغب عدد كبير من الشباب في المشاركة بغرض إنقاص الوزن والوصول إلى قوام ممشوق وجسم صحي.

هناك بعض العواقب التي من الممكن أن تقابلك عن المشاركة، وهي عدم القدرة على الجري لفترة الطويلة، نتيجة عدم تناول الأطعمة المغذية التي تساعدك على تحقيق ذلك، إذ هناك بعض أنواع من الأطعمة تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي تساعدك على السباق والجري لعدد ساعات طويلة دون الشعور بالخمول والكسل، بحسب ما جاء في موقع Fitness الأمريكي.

1- الشوفان:

من الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وبالتالي يعطيك الشعور بالنشاط والطاقة.

يمكنك تناول طبق من الشوفان مع الزبادي أو الحليب، مع القليل من المكسرات والفواكه الطازجة للحصول على أكبر عدد من الفيتامينات والمعادن المغذية لصحة جسمك.

2- البنجر:

اكتشف العلماء أن البنجر من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم خاصة للرياضيين الذي يحتاجون إلى الطاقة والنشاط للقيام بالأنشطة الرياضية على أكمل وجه، إذ أجريت دراسة في جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، على أشخاص تناولوا البنجر، ومن بعدها تم عمل اختيار لقياس مستوى الطاقة في الجسم، وكانوا قادرين على الجري لخمس كيلو مترات في وقت مناسب.

كما أنه يحسن كفاءة العضلات التي تشعر ببعض الأوجاع في القدم بعد ممارسة الرياضة، وغني بفيتامين "ب"، وبيتا كاروتين التي تساعد على تدفق الدم، وبالتالي تزيد من نسبة الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة.

3- سمك السالمون:

السالمون مصدر غني بالبروتين وأوميجا 3، والذي يحتاجه الجسم خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية، فهي طعام ممتاز لصحة القلب، وإصلاح العضلات الممزقة والمجهدة، يمكنك تناول سمك السالمون مع الخضار السوتيه في وجبة خفيفة وصحية.

4- سبانخ:

من الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين "سي"، إذ تعمل على تقليل الإصابة من خطر مرض فقر الدم، كما أنها تمد الجسم بالأوكسجين لجميع أجهزة الجسم، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فلكل 100 جراما، 23 سعرا حراريا، يمكنك تحضيرها على وجية الإفطار من خلال عمل أومليت البيض بالسبانخ والمشروم.

5- قهوة:

ليس هناك خلاف على هذا المشروب خاصة في الصباح، إذ لا تعمل القهوة فقط على استيقاظك بل تساهم في مد الجسم بالنشاط والحيوية المطلوبة عند قيامك بممارسة التمارين الرياضية، وفقًا للدراسات والأبحاث.

6- موز:

من أشهر الفواكه المتعارف عليها بأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لاحتوائه على الكربوهيدرات، والبوتاسيوم الذي يقوي صحة العظام، ويعمل على تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يمكنك تناول الموز صباحًا على وجبة الإفطار أو في وسط التمارين الرياضية.

7- زبدة الفول السوداني:

من الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالطاقة ومكونة من 100-300 سعر حراري، يمكنك تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية، فهي من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين، إضافة إلى أنها سهلة الهضم.

- وهناك مجموعة من الفوائد التي تحدث في جسمك على ممارسة الجري غير إنقاص الوزن، يمكنك التعرف عليها في السطور التالية:

1- المخ:

لا يساعد الجري على فقدان الوزن فقط، بل هناك بعض المتغيرات الإيجابية ستحدث للمخ، إذ الجري لمسافات طويلة يعمل على انطلاق الناقلات العصبية المسؤولة على التوتر والقلق، وتهدئتها من خلال إفراز مواد تعمل على تهدئة الجسم، وتحمل آلم القدم والجسم وقت الجري لتساعدك على ممارسة التمارين بكفاءة صحية أعلى.

2- البشرة:

يساعد على تجديد خلايا البشرة وجعلها أكثر إشارة وحيوية، كما أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم بشكل كبير في العلاج من بثور حب الشباب من خلال تجديد الخلايا.

3- تخلص الجسم من السموم:

نتيجة للجري والمجهود، سيحتاج الجسم إلى تناول كميات كبيرة من الماء خاصة في فصل الصيف، إذ تعمل تلك الكمية الوفيرة من المياه على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم خاصة عنصر الصوديوم الذي يسبب بعض الأضرار على صحة الجسم، إذ تعمل الجري وتناول المياه على إخراج تلك السموم عن طريق البول.

4- فقدان الوزن:

تساهم التمارين الرياضية في إنقاض الوزن بشكل كبير، إذ تحرك العضلات تساهم على إذابة الكتلة الدهنية المتواجدة في الجسم، والتخلص من المياه الزائدة في الجسم التي من الممكن أن تسبب زيادة الوزن وتخرج عن طريق التعرق.

5- الجهاز التنفسي:

تساهم التمارين الرياضية في تجديد أنشطة الأجهزة وحمايتها من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، إذ يساعد الجري على تنظيم التنفس، وإزالة المخاط المتواجد في الجهاز التنفسي الذي من الممكن أن يسبب السعال.