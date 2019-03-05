على إيقاع الحب.. "فالنتينو" تطلق مجموعتها الجاهزة لخريف وشتاء 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أطلقت دار "فالنتينو" مجموعتها الرومنسية الجاهزة لخريف وشتاء 2019-2020 في باريس، وسط أجواء من الحب والرومانسية، حيث سُميت المجموعة بـ VALENTINO IN LOVE.

اعتمد مصمم الأزياء بيار باولو بيكولي، على الخامات الناعمة كالتل والحرير المطبع بالورود والرسومات الفنية، واستوحى من قصص الحب تصميمات مميزة، ذات لمسات جذابة ظهرت عن طريق اللون الأسود والأخضر والأبيض والأحمر والباستيل الزهري.

وتزينت التصميمات بقبعات مختلفة الحجم، مع معاطف متوسطة، والحقائب بطابع عملي ذات حجم متوسط، ذات اللون الأصفر والأحمر البرتقالي.

وتميزت المجموعة بالفساتين المنسدلة التي اتخذ بعضها شكل المعطف، وجاءت الطبعات مستوحاة من قصص العشاق، كما تزين العارضات بالأقراط الطويلة اللامعة، والأحذية الملونة المصنوعة من الجلد الطبيعي.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أحدث مجموعة لدار أزياء "فالنتينو" الرومنسية الجاهزة لخريف وشتاء 2019-2020 :