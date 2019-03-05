"من غير أدوية".. 5 طرق طبيعية تساعدك على انخفاض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعاني البعض من الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي كالشعور بألم في منطقة الصدر، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يحدث عادة بسبب الإجهاد والتوتر والقلق وقلة النوم، أو بسبب السمنة المفرطة في الجسم التي تعمل على ارتفاع ضغط الدم.

ويفضل البعض عدم تناول المسكنات والأدوية التي من الممكن أن تسبب مضاعفات غير مرغوب فيها، لذلك هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخلص من تلك الأعراض، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- تدليك الأذن والرقبة:

هناك 3 نقاط في الرأس وعند منطقة العنق يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم في غضون دقيقتين:

- اعثر على النقطة الأولى خلف شحمة الأذن حتى منطقة وسط الترقوة، حيث ستجد النقطة الثانية، باستخدام أصابعك، قم بتدليك رقبتك بلطف بحركات ناعمة صعودا وهبوطا، وكرر هذه العملية 10 مرات على جانبي رقبتك.

- النقطة الثالثة، تكمن على وجهك في ارتفاع شحمة الأذن حوالي 1/2 سم من أذنك، قم بتدليكه على كل جانب بأطراف أصابعك لمدة دقيقة تقريبًا في حركة دائرية عكس عقارب الساعة.

- إن تدليك هذه المناطق سيخفف التوتر في عضلات رقبتك ويعيد تدفق الدم السليم إلى المخ.

2- ممارسة عملية التنفس من الجانب الأيسر للأنف:

تساعد تلك العملية التي تستغرق من 3 لـ5 قائق على تدفق الدم الذي يساعد على خفض مستوى الضغط المرتفع، كما أنها تساعدك على الاسترخاء والتخلص من الصداع الناتج عن عدم تدفق الدم بالشكل المطلوب للتوعية الدموية، إذ تعمل على ارتفاع هرمونات التوتر في الجسم.

3- الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية:

في الفترة الأخيرة، تدخلت الموسيقى في علاج كثير من الأمراض، خاصة العقلية كالتوتر والقلق، إذ عند سماعك للموسيقى خاصة الكلاسيكية، تساعدك على الاسترخاء وبالتالي خفض مستوى الضغط المرتفع، لأن هذا النوع من الموسيقى يعمل كمهدئ للجسم ويقلل من هرمون التوتر "الكورتيزول".

4- تناول كوب من الماء:

في بعض الحالات، يمكن أن يكون سبب ارتفاع ضغط الدم بسبب الجفاف في الجسم الناتج عن عدم تناول كميات كافية من السوائل، عندما تشعر بالجفاف، ينخفض حجم الدم في جسمك وتزداد مقاومتك المحيطية، والعكس صحيح.

لتجنب هذا، في كل مرة تشعر فيها بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حاول أن تشرب كوبًا أو 2 من الماء، سيساعدك هذا على استعادة كمية كافية من الدم في جسمك وتقليل ضغط الدم.

5- وضع القدم في ماء ساخن:

نقع قدميك في ماء ساخن، يساعد السجم على تنشيط الدورة الدموية وضخ الدم من الأطراف لكل أجهزة الجسم مرورًا بالمخ، فقط ضع قدميك في وعاء به ماء ساخن وحاول الاسترخاء لمدة 10-15 دقيقة.