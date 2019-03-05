انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق جديد في محطة مترو وسط القاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:28 مساءً - اندلع حريق بكابلات الكهرباء في محطة مترو المرج وسط العاصمة المصرية القاهرة، بسبب الأمطار الغزيرة، وضعف الصيانة، وإهمال السلطات المصرية، وهو ما تسبب في ازدحام وتكدس شديد بالمحطة.

ونقلت وسائل إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة المرورية في محطة مترو المرج توقفت نتيجة الحريق المفاجئ؛ وهو ما أدى إلى تأخر وصول المواطنين إلى أعمالهم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحركة الازدحام الشديدة للمواطنين داخل محطة مترو المرج، وسط تذمر كبير من الركاب، بسبب سوء عمل وإدارة محطات النقل من قِبل السلطات.

وتشهد مصر حوادث كارثية بمحطات القطارات والمترو، في ظل عدم اهتمام السلطات بتحديثها، وصيانتها، وكان آخرها حريق محطة مصر الذي أودى بحياة 25 شخصاً حرقاً، الأسبوع الماضي.

ويستخدم المصريون القطارات يومياً، رغم تهالك منظومة السكك الحديدية وارتفاع نسبة الحوادث.

إحصائية رسمية صادرة عن هيئة السكك الحديدية، كشفت عن وصول حوادث القطارات، بين عامي 2003 و2017، إلى نحو 16174 حادثاً.

وأفادت تقارير حقوقية بسقوط نحو 6 آلاف قتيل وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين، بسبب حوادث القطارات في مصر، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتأتي مصر من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث القطارات التي تؤدي إلى الوفاة.