أهمها "النوم والصوم".. 13 نصيحة تضمن نجاح نظامك الغذائي

يلجأ الكثيرون أحيانا إلى حمية خاصة لخسارة الوزن والظهور بجسم مثالي، يضطرون خلالها للامتناع عن الطعام وممارسة بعض الحركات دون اللجوء لاستشاري تغذية أو خبير رياضي.

موقع "diet doctor"، وفر بعض النصائح لهؤولاء الأشخاص، وخطوات كل ما عليكي هو اتباعها للوصول الى هدفك بسهولة دون أن يضار جسدك ومنها:

- قبل البدأ في أي نوع "رجيم" يجب إجراء فحص الهرمونات.

- اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

- تجنب المحليات الاصطناعية.

- تناول كميات أقل من منتجات الألبان والمكسرات.

- يفضل عدم استخدام أدوية الحرق، ومساعدة جسمك على عمل مهامه بنفسه.

- الصوم من وقت لأخر ويفضل مرة أسبوعيا.

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- يمكن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، والمعادن.

- النوم لوقت كاف، بحيث لا تقل المدة عن 8 ساعات يوميا.

- يفضل تناول الخضروات الطازجة وليست المطبوخة أو المقلية.

- شرب كمية كافية من الماء.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- مراجعة قياس وزنك كل 10 أيام على الأقل.

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