"عشان تاخد راحتها".. شركة بريطانية تلغي "الماكياج" لمضيفات الطيران

ألغت خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية البريطانية، قانون فرض الماكياج "الميك أب" على مضيفات الطيران، خلال أوقات عملهن، فيما ما وصفته بـ"التغيير الملحوظ" في قواعدها الخاصة، وفق موقع "نيوز" الأسترالي.

وقال مصدر بالشركة، إن مضيفات الطيران يفرض عليهن، عادة، لباسا ومظهرا معينين، إلا أن "فيرجن أتلانتيك" قررت الخروج عن المألوف.

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز"، قالت الشركة البريطانية، في بيان: "بات بإمكان مضيفات الطيران العمل دون ماكياج، لكن سيكون مرحبا باستعمالهن أحمر الشفاه وبعض الأدوات البسيطة، المحددة في كتاب الإرشادات".

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وذكر المتحدث باسم الشركة، مارك أندرسون، أن القرار اتخذ لمنح مستوى من الراحة للنساء، اللواتي يشتغلن لساعات طويلة في بعض الأحيان، مضيفا أنه يعطي للمرأة حرية اختيار مظهرها والتعبير عن نفسها في العمل.

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