بالصور| اكتشاف "كرة شعر" 2 كيلو جرام في معدة طفلة بالصين

حالة من الدهشة أصابت مجموعة من الأطباء بعد العثور على كرة شعر كبيرة يتخطى وزنها 2 كيلو جرام، داخل معدة طفلة صينية، تبلغ من العمر8 أعوام، اعتادت على تناول جزء من شعرها منذ صغرها.

عانت الطفلة من انتفاخ شديد وآلام حادة في معدتها، أدت لنوبات تقيؤ، وهو الأمر الذي أصاب والدتها بالهلع وسارعت بنقلها إلى مستشفي "دونج هوا"، في جنوب الصين، للاطمئنان على صحتها، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أجرى الأطباء غسيل معدة للطفلة، ولكنهم لم يعثروا على أي بقايا للطعام، ولكنهم تفاجئوا بوجود كتلة الشعر داخل معدتها، ورجح الأطباء إصابتها ومعاناتها من حالة نادرة تجعلها تقدم على تناول أشياء آخرى غير الطعام.

بدأت الطفلة تستعيد عافيتها وتتناول الطعام بصورة طبيعية، بعد إزالة كتلة الشعر من معدتها.

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