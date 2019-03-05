بالصور| "الموظفين في إجازة".. وفاة رضيع بعد عملية جراحية في "الجمجمة" ببريطانيا

فاجعة وصدمة أصابت أسرة بريطانية، بعد وفاة طفلهم "جاك ساندز"، قبل 3 أيام من عيد ميلاده الثاني، بعد معاناته من"تعظم الدروز الباكر"، وهي حالة يلتحم فيها واحد أو أكثر من "الدروز الليفية" في جمجمة رضيع بالتحول إلى عظام، والتي تؤدي لتغير نمط نمو الجمجمة، داخل مستشفى "ليدز" التعليمي.

استدعت حالة الرضيع إجراء عملية جراحية لتصحيح شكل رأسه، ولكن بعد العملية أصيب الطفل بالتهاب السحايا، وبالإنتان "تعفن الدم"، هو رد فعل مفرط لجهاز المناعة الذي تسببه عدوى طفيفة عادة، ويمكن أن يؤدي إلى توقف أعضاء الجسم، ويتطلب عناية طبية فورية، بحسب موقع"ديلي ميل"البريطاني.

اتهم والدي الطفل الموظفين عن متابعة حالته الصحية، بعد تعافيه بشكل جيد من إجراء العملية، إلا أن الإهمال أودى بحياته نتيجة تركه ينام لمدة 30 ساعة دون إجراء المزيد من الاختبارات، لانشغالهم بقضاء عطلتهم الأسبوعية.

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