بالصور| "الأسود يليق بك".. جميلة عوض تخطف الأضواء بـ"إطلالة كلاسيكية"

إطلالة كلاسيكية، اختارتها الفنانة جميلة عوض للظهور بها في أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة يوسف طايع، المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل المواد المصورة "إنستجرام".

تجملت عوض بفستان أسود اللون، تميز بأكمام من "دانتيلا" المزينة بدوائر قاتمة اللون ذات أحجام صغيرة، بالإضافة إلى اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، خلال "فوتو سيشن" بـ"الأبيض والأسود".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.

وكانت آخر أعمال جميلة عوض الفنية فيلم "الضيف"، بمشاركة الفنان ماجد الكدواني وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد ممدوح، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.​

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