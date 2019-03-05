بالصور| "أصل الحكاية".. "قومي مرأة" شمال سيناء يحتفل بـ100عام من الكفاح

احتفال فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية".

وتحدثتا سهام جبريل، عضو المجلس، وإحسان غالي، المقرر المناوب للفرع، عن رسائل حملة "لأني رجل"، وحملة طرق الأبواب ومسيرة المرأة ونضالها على مدار السنوات، ودور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ تاريخ إنشائه وحتي الآن.

وأشارتا إلى أهمية التوعية بالحقوق والواجبات قبل الإقدام علي الزواج للحد من أخطار الطلاق، مؤكدة أن المكتب يعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجانا، منوهتان خلال حديثمها عن الخط المختصر 1515،وألمحتا لنفيذ حملة "طرق الأبواب" بمناطق التلول ورابعة وقاطية ببئر العبد، والتجمعات من قرى الشيخ زويد ورفح ومنطقه الكرامة والمزرعة والموقف القديم بالعريش.

واستهدفت حملة "لاني رجل" مناطق شارع "الصاغة والريسة وتجمع الزهور والمرحلة الرابعة والرائد العربي".

وناقشت الاحتفالية رسائل الحملة التي تتضمن دور الرجل بجانب المرأة كداعم ومساند لها ومسؤول عنها وصاحب قرار وبيده احتواء كثير من المشكلات التي تؤثر على أمن واستقرار اﻷسرة ودعم عمل المرأة، في التعليم، مناهضة العنف ضدها ومساعدتها في الأعمال المنزلية.

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