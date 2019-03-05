كارلي كلوس تلفت أنظار الحاضرين بفستان أنيق طويل وأحمر

قادت عارضة الأزياء كارلي كلوس، الحضور في عرض لستيلا مكارتني خلال أسبوع الموضة في باريس والذي أقيم في مسرح أوبرا غارنييه الإثنين، وجذبت العارضة البالغة، 26 عاما، الأنظار إليها في فستان طويل أحمر لمكارتني، عندما وصلت عرض مجموعة ستيلا لخريف وشتاء 19/20.

وعانقت كارلي كلوس، الكاتبة ومصممة الأزياء أليكسا تشونغ البالغة من العمر 35 عامًا التي ارتدت ثوبا أزرق فيروزيا مستوحى من العصر الفيكتوري، أما كلوس فاستكملت مظهرها الرائع مع الفستان الأحمر الأنيق الذي غطى جسدها النحيل بالكامل، بمعطف أسود وزوج من الأحذية السوداء العالية.

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وصفّفت الجميلة الشقراء شعرها بشكل انسيابي وعززت مظهرها مع أقراط ذهبية بسيطة، وأبقت كلوس على مكياجها بسيط حيث وضعت أحمر شفاة ترابي وظل جفون دخاني وحمرة خدود وردية، أما عن أليكسا فظهرت في إطلالة غير معتادة إذ ارتدت فستانا أزرق من الشيفون، وعززت مظهرها مع عقد من اللؤلؤ وحذاء مسطح من الساتان، وتخلت عن المكياج الصارخ وصففت شعرها في تموجات انسيابية.

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حصل كلّ من كارلي وأليكسا على تذاكر في الصفوف الأمامية، وجلسا إلى جوار رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية إدوارد إنينفول، والمذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، كما ظهر في العرض عدد من المشاهير مثل مايسي ويليامز، لويس هاميلتون، كليمنس بويسي، صوفيا كارسون من مسلسل "جاميز أوف ثورنز".

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