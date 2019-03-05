انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف تتم التجارة بالمخدرات على "سناب شات" و"إنستغرام"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:32 صباحاً - حذر باحثون من خطورة استخدام تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي في ترويج المواد المخدرة بين الشباب وبيعها لهم.

وذكرت دراسة أجرتها رويال هولوواي، في جامعة لندن، ونشرها موقع "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن متعاطي المخدرات يقدرون بشدةٍ دور تطبيقات تواصل اجتماعي مثل "سناب شات" و"إنستغرام"، في تسهيل عملية بيع المخدرات وتسريعها.

وحذرت الدراسة من أن المشترين يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بسلامتهم الشخصية وجودة المخدرات التي يحصلون عليها، فضلاً عن أن هذا التطبيق يمنحهم "أماناً كاذباً" للهروب من الشرطة، وهو ما يعني إمكانية الإيقاع بهم.

وأوصت الدراسة بضرورة توعية الشباب بالمخاطر المحيطة بهم، وهو ما أصبح ضرورة "حرجة وملحّة".

ووجدت أيضاً أن الكثيرين ينكرون وجود هذه المخاطر، وذكرت أنه "في المجمل، تحدث المستخدمون عن مسوغاتهم للاستمرار في شراء المواد المخدرة من بائعين غير معروفين من خلال التطبيقات".

واعتمدت الدراسة وسم "#مخدرات للبيع" (#Drugsforsale)، لاستكشاف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة في ترويج المخدرات وشرائها، على استطلاع إلكتروني بمشاركة 358 شخصاً، بينهم 288 اعتادوا استخدام التطبيقات لشراء المخدرات، في حين كان هناك 77 شخصاً يفكرون في هذا.

وكان غالبية المشاركين في بريطانيا، وأستراليا، وكندا والولايات المتحدة، وبلغ متوسط العمر 18 عاماً.

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كما أجرى الباحثون مقابلات مباشرة مع 20 شاباً، ومقابلات متعمقة مع 27 آخرين.

ووجد الباحثون أن "توزيع المخدرات اجتماعياً" من خلال الأصدقاء مازال طريقة مفضلة، إلا أن التطبيقات "تتحول بسرعة إلى خيار قابل للنمو للوصول إلى المخدرات".

ومن بين 358 مشاركاً في الدراسة إلكترونياً، قال 76% إنهم يستخدمون دائماً تطبيق "سناب شات"، بينما يفضل 21% استخدام "إنستغرام".

وجدت الدراسة أن سهولة تنظيم التوزيع والنقل كان الميزة الرئيسية لدى الجميع لاستخدام التطبيقات، وهو ما أقره 79% من المشترين.

ومن المزايا الأخرى المتصورة أن التطبيقات "أتاحت فرصة لتقييم جودة وسلامة المخدرات"، حيث يقوم التجار بعرض صور ومقاطع فيديو لهذه المخدرات لطمأنة المشترين.

وتثير الدراسة عدداً من المخاوف بشأن سلامة الذين يشترون المخدرات على هذه المنصات.

كما لاحظت أن العديد من الأشخاص يعتقدون بإمكانية تجنب ملاحقة سلطات إنفاذ القانون عن طريق شراء المخدرات بهذه الطريقة.