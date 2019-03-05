انت الان تتابع تفاصيل خبر بريطانيا.. مقتل 24 مواطناً طعناً منذ بداية العام الحالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:32 صباحاً - قُتل صبي وفتاة في هجومين باستخدام السكاكين في بريطانيا، أمس الاثنين، مما يرفع عدد المقتولين طعناً في هذا البلد منذ بداية العام الحالي إلى 24 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "رويترز".

وأكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، خلال كلمة له أمام البرلمان البريطاني، أمس، أنه سيلتقي مع مسؤولي الشرطة هذا الأسبوع لإيجاد سبل للتعامل مع هذه المشكلة، واصفاً ما يحدث بأنه "العنف الأخرق".

وأضاف جاويد: "لا سبيل لإنكار وجود هذه المشكلة والعنف الشديد يتزايد، والمجتمعات تتمزق أوصالها والأسر تفقد أطفالها".

وارتفع عدد المقتولين في عمر 16 عاما، ودون ذلك، في إنجلترا بمعدل 93 % في الفترة بين عامي 2016 و2018.

وفي أحدث هجومين، قتل طالب عمره 17 عاماً يدعى يوسف غالب مكي طعنا في قرية قرب مانشستر، أثناء زيارته لصديق واعتُقل اثنان عمرهما أيضا 17 عاما للاشتباه بارتكابهما الجريمة.

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كما قتلت جودي تشيسني (17 عاماً) في هجوم بسكين داخل متنزه، في شرق لندن وقالت أسرتها إن الهجوم كان "عشوائيا وغير مبرر".

وتصدرت مشكلة الطعن بالسكاكين ببريطانيا، الأجندة السياسية بعدما أظهرت الإحصاءات وصول الوفيات جراء حوادث الطعن إلى رقم قياسي العام الماضي.

وتقول الشرطة البريطانية إن زيادة الجريمة باستخدام السكاكين في بلد يصعب فيه الحصول على سلاح ناري، سببها عدد من العوامل منها التنافس بين عصابات المخدرات وتقليص الخدمات المقدمة للشباب والاستفزازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات البريطانية كشفت في فبراير الماضي، عن زيادة بنسبة 50%، في حوادث الطعن بأسلحة بيضاء وأدوات حادّة بين المراهقين، خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2013.

ورصدت بيانات هيئة الصحة الوطنية الحكومية أن المستشفيات استقبلت، خلال العام الماضي، 1012 حالة إصابة بعمليات طعن لمراهقين بين 10 و19 عاماً، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كذلك كشف مكتب الإحصاءات الوطني أن حوادث الطعن المُميتة في إنجلترا وويلز "وصلت إلى أعلى مستوياتها" منذ أكثر من 70 عاماً، حسب الصحيفة ذاتها.