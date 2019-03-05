انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام صادمة عن عدد الفتيات غير المتزوجات في الكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:32 صباحاً - وثقت إحصائية حديثة وصول عدد الفتيات غير المتزوجات في الكويت إلى 13534، وجميعهن بلغن سن الأربعين، و2728 منهن غير عاملات بنسبة 20%، ومعظمهن في محافظتي العاصمة وحولي.

وتوصلت الإحصائية التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة العاملات الكويتيات العزباوات في القطاع الحكومي بلغت 90%، بعدد 4794 موظفة، مقابل 503 يعملن في جهات غير حكومية.

وأظهرت الإحصائية أن نسبة العاملات الكويتيات العزباوات في القطاع الحكومي بلغت 90%، بعدد 4794 موظفة، مقابل 503 يعملن في جهات غير حكومية.

وبيَّنت أن 372 من النساء غير المتزوجات أُميّات، في حين بلغ عدد الحاصلات على شهادات دون الجامعية 8391 بنسبة 62%.

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وتصدرت العاصمة الكويت نسبة الفتيات الأكثر حصولاً على شهادات جامعية، بـ1489 فتاة، في حين تربعت محافظة الأحمدي على قائمة أكثر المحافظات الكويتية من حيث عدد الأُميات بواقع 83 فتاة، ثم الفروانية.

كذلك، جاءت العاصمة الكويت بالمرتبة الأعلى من حيث عدد الكويتيات اللائي تخطين الـ40 بلا زواج (3877)، وحلت محافظة الأحمدي ثانية (2476)، تلتها محافظة حولي (2367)، وبعدها الفروانية (2316)، في حين كانت مبارك الكبير الأقل نصيباً، إذ تزيدها الجهراء بـ95 امرأة.

ومؤخراً، توصلت دراسة أكاديمية إلى وجود عزوف عن الزواج بين الشباب الكويتي، حيث بلغت النسبة 31% ممن بلغوا من العمر 30 عاماً وأكثر، و22% لدى الفتيات.

وكشفت دراسة لعميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، حمود القشعان، أُجريت في وقت سابق من العام الماضي، زيادة في العزوف عن الزواج، مقارنة بدراسة أجراها القشعان أيضاً عام 2017، وأظهرت أن نسبة العزوف بين الإناث بلغت 19%، في حين بلغت بين الذكور 13%.

وأرجعت الدراسة أسباب العزوف إلى غلاء المهور، وارتفاع تكاليف حفلات العرس، وأزمة السكن، والرغبة في تحقيق طموحات، وتنامي الأنانية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.