بالمان لخريف 2019.. أزياء رومانسية فضفاضة تفتقدُ للجرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم المصممُ أوليفيه روستينغ تشكيلةَ بالمان الجديدة لخريف 2019 ضمن أسبوع الموضة في باريس، وهي واحدة من المجموعات الأكثر قابليةً للارتداء والتي قام بعرضها حتى الآن.

واستند روستينغ أكثر على الرومانسية في هذه المجموعة، ليعكس جوهر الروك آند رول الذي لطالما ميّز علامة بالمان، فبرزت التنانير القصيرة المتعدّدة الطيّات والتي تُشبه الدروع، وقطع الخياطة الفضفاضة والقطع الخفيفة والشفافة.

وافتتح العرض بزيّ مكون من سترة سوداء من التويد بأكتاف منسدلة، ونسّقها مع تنورة قصيرة مطابقة مقلّمة بالريش، وربطة رأس مُنمّقة بدبابيس معدنية وزوج من الأحذية المسطّحة المرصّعة بدبابيس معدنية.

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واستخدم المصمم لوحات قماش جورجيت الأسود الحريري في سترة كارديغان محبوكة من الصوف وتنورة ماكسي، بالإضافة إلى معطف أنيق مزين بتفاصيل معدنية على مستوى الأكتاف، وكان هناك الكثير من قطع الدنيم كبنطلون جينز أبيض واسع أو أزرق منسّق مع بلوزة الصوف مزينة بالريش الناعم، وقطع أخرى من الدنيم الأزرق الشاحب المزيّن بتطريزات الترتر البرّاقة.

وبدت التصاميم أقلّ إثارة وجرأة مما كانت عليه في المواسم الماضية، فبرزت توبات وفساتين بقصة الكورسيه منمّقة بتطريزات من الزهور ثلاثية الأبعاد، فيما أتت جاكيتات راكبي الدراجة النارية بظلال الباستيل وبأكتاف عارية.