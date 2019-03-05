تألُّق أنجلينا جولي بفستان باللون الأسود وحذاء بالكعب العالي

أجرت النجمة أنجلينا جولي، 43 عاما، ظهورا نادرا للعامة في مدينة نيويورك مع أطفالها الستة من زوجها السابق النجم براد بيت، لكن يوم الأحد، شوهدت النجمة في لوس أنجلوس مع اثنين من أطفالها، وهما باكس، 15 عاما، وفيفيان، 10 أعوام.

وارتدت جولي فستانا باللون الأسود طويل ماكسي مع حذاء أسود بالكعب العالي، وأضافت للإطلالة معطفا باللون البني، ونظارة شمسية، وأقراطا ألماسية، وارتدى باكس سويت شيرت باللون الرمادي، وبنطالا جينز باللون نفسه، وحذاء رياضيا باللونين الأبيض والأسود، أما فيفيان فبدت جميلة في جمبسوت جينز باللون الأزرق، وتيشرت باللون الأصفر، وبالإضافة إلى باكس وفيفيان، لدى جولي أطفال آخرون، كونكس توأم فيفيان، وشيلوه، 12 عاما، وزهرة، 14 عاما، وابنها مادوكس، 17 عاما، وفي 25 فبراير/ شباط، حضرت جولي والأطفال عرضا خاصا للفيلم الجديد "ذا بوي هو هراسد ذا ويند" التابع إلى شبكة "نيتفليكس"، في نيويورك، وكانت هناك لاستضافة فقرة الأسئلة والأجوبة لكاتب ومخرج ونجم الفيلم ويليام كامبوامب، ويتحدث الفيلم عن قصة طفل يبلغ من العمر 13 عاما من قرية أفريقية يتعلم صنع الطواحين الهوائية لإنقاذ مجتمعه من المجاعة.

ولا تزال أنجلينا تتفاوض على شروط طلاقها من براد بت، وحصلت حاليا على حضانة طفليها، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قال محامي جولي، لموقع "إنترنينمنت تونايت": "تمت الموافقة على ترتيبات الحضانة منذ أسبوعين، ووقعها الطرفان والقاضي"، وانفصل النجمان في عام 2016 بعد عامين من الزاواج، و11 عاما من الارتباط.

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