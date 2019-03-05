أطعمة تخلصك من الوزن الزائد بفاعلية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد لا يعلم كثير منا أن بكتيريا الأمعاء الموجودة بجسم الإنسان والتي تعرف بـ"الميكروبيوم" تلعب دوراً كبيراً في عملية إنقاص الوزن أو المحافظة عليه على المدى الطويل.

وتوصل الباحثون إلى أن بعض البكتيريا الضارة بالجسم هي المسؤولة عن إنتاج السموم التي تجعلك أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً على جسمك حرق الدهون كطاقة، إضافة إلى أن عدم توازن البكتيريا في الجسم يسبب الالتهاب ويساعد في الإصابة بالسكري، وفق ما جاء في موقع "دايلي هيلث" المعني بالصحة.

ومن حسن الحظ أن بكتيريا الأمعاء تستجيب بسرعة لأي تغير إيجابي في النظام الغذائي، لذا فإن تناول الأطعمة التي تزيد من البكتيريا الجيدة بالأمعاء يساعد وبشكل سريع في القضاء على البكتيريا الضارة وبالتالي إنقاص الوزن.

إليكم فيما يلي 18 نوعاً من الأطعمة المفيدة للصحة والتي ستمنحكم الرشاقة المنشودة، وفق ما نشره موقع "العربية".

1- الخرشوف

2- الهندباء الأخضر

3- البصل النيئ أو المطهي

4- الثوم النيئ

5- الكرات

6- الهليون الأخضر

7- الهندباء البري

8- الزبادي (دون إضافة سكر)

9- الأجبان المصنوعة من حليب الأبقار

10- مشروب الكفير الفوار أو الفطر الهندي

11- الملفوف المخلل

12- المخللات

13- الخضراوات بأنواعها ( الطازجة أو المبردة وليس المجمدة)

14- الزيتون

15- ميسو (نوع من التوابل اليابانية يحضر من تخمير الصويا أو الأرز أو الشعير مع الملح)

16- الكيمتشي (بهار كوري حار)

17- مشرب الكمبوتشا الغازي وهو مصنوع من الخميرة والسكر والشاي المخمر

18- المرق (سواء كان مرق لحم أو دجاج)