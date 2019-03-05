محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال آلام القولون حالة مرضية مزعجة، قد تأتي بشكل عارض أو تستمر طويلًا ويصاحبها أعراض، مثل انتفاخ البطن وإسهال أو إمساك.. فما أسبابها؟ لمزيد من القراءة عن آلام القولون مزعجة.. إليك الأسباب وطرق الوقاية والعلاج اضغط هنا

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