انت الان تتابع تفاصيل خبر الهنود يُطلقون شواربهم.. والسبب الطيار "آبيناندان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 08:33 صباحاً - هل تعتقد يوماً أن يقلدك بطريقة تسريحة شعرك جمهور عريض؟ أو يقلدك شباب بلدك بطريقة مشيك أو ضحكتك، كل ذلك ممكن إن أصبحت مشهوراً بطريقة أو أخرى.

الطيار الهندي آبيناندان فارتامان، الذي أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته واعتقلته مؤخراً، أصبح واحداً من هؤلاء المشاهير، ومنذ أن أُسقطت طائرته قبل أيام تحول بين أبناء قومه إلى رمز وطني.

ولأن آبيناندان فارتامان يمتاز بشاربه الطويل المعقوف إلى أسفل، أصبح شاربه موضة جديدة يحرص الشباب على تقليدها.

وبحسب شبكة "سي إن إن" سارع الشباب في جميع أنحاء الهند إلى محاكاة شارب آبيناندان، المميز كعلامة على الشجاعة.

"آبيناندان" أصبح أيضاً اسماً لتسريحة الشارب الجديدة، التي انتشرت في جميع أنحاء الهند بسرعة.

وكان لهدوء آبيناندان ورباطة جأشه عند اعتقاله في باكستان، صدى كبير في بلده، ودفع الكثيرين إلى توزيع صوره والدعوة إلى السلام بين البلدين.

ولجأت شركة أمول الهندية العملاقة لصناعة منتجات الألبان، إلى عرض إعلان مميز، أشاد بمظهر شارب الطيار الهندي مع جملة:"بلا شارب.. لا شيء لديك".

يشار إلى أنه في الساعات التي سبقت وصوله إلى الهند عقب الإفراج عنه، تجمع مئات الهنود حاملين الأعلام للترحيب بالطيار الذي كان يرتدي سترة زرقاء وقميصاً أبيض، مع تسريحة الشارب اللافتة.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيار، عبر "تويتر"، قائلاً في تغريدة: "مرحباً بك قائد الجناح آبيناندان. الأمة فخورة للغاية بشجاعتك المثالية".