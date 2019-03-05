التطعيم ضروري قبل السفر إلى هذا البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
شدد معهد روبرت كوخ على ضرورة التطعيم ضد الحمى الصفراء "Yellow fever" قبل السفر إلى البرازيل؛ حيث يمتد موسم انتشار الفيروس حتى مايو المقبل، خاصة في ساو باولو وبورتو أليجري وشلالات إجوازو.
وأوضح المعهد الألماني أن الحمى الصفراء هي مرض فيروسي ينتقل عبر البعوض يدمر الكبد والكلى، وتتمثل أعراضه في توقف الكبد عن تأدية وظيفته وانخفاض كمية البول وتغير لون الجلد إلى الأصفر.
وأضاف المعهد أن التطعيم هو الوسيلة الأهم للوقاية من الحمى الصفراء، مؤكدا أن تلقي التطعيم مرة واحدة يقي من الإصابة بالمرض طوال العمر.
كما يمكن الوقاية من الحمى الصفراء باتخاد تدابير الحماية من البعوض كارتداء ملابس طويلة وسميكة (كالكتان) وفاتحة وليست ملونة، مع استعمال المواد الطاردة للحشرات مثل إيكاريدين و DEET.
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