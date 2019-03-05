محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
قال المركز الاتحادي للتغذية إن دقيق الموز يمثل بديلا صحيا لدقيق القمح؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، ويزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C، ويساعد على الشعور بالشبع وتحفيز الهضم.
وأوضح المركز الألماني أن دقيق الموز يُستخلص من موز الطهي المجفف وغير الناضج وغير المقشر، مشيرا إلى أنه يُضفي نكهة مميزة على الطعام بفضل مذاقه، الذي يشبه المكسرات.
ويصلح دقيق الموز لكافة أغراض الخَبز (خُبز وكعك وغيرها من المخبوزات) وتحضير البودينج، كما أنه يساعد على تماسك الصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر دقيق الموز.. بديل صحي لدقيق القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.