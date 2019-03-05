شابة تنجو من الموت بسبب تدخين "سيجارة" في نافذة المنزل

حادثة غريبة، لعب فيها القدر والحظ دورا أساسيا في إنقاذ شابة أسكتلندية من حادثة موت، خلال تدخين لـ"سيجارة" على شرفة منزلها.

بدأت الواقعة، عندما قررت جيسيكا روس، التي لم تتجاوز الـ22 عامًا، بالتدخين أمام شرفة منزلها، وفي الوقت ذاته، تستمتع بمشاهدة التليفزيون، ما أدى لاختلال توازنها وسقوطها في الشارع، من أعلى الطابق الثالث.

نُقلت الشابة الأسكتلندية إلى المستشفى، وسط مخاوف من جيرانها بأن تكون حالتها الصحية حرجة، ليتفاجأوا بتأكيد الأطباء أنها تتمتع بصحة جيدة، بعد خضوعها لما يقرب من 12 ساعة تحت الرعاية المشددة، وفقًا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

وفي سياق متصل، وصفت صاحبة الـ22 نفسها بـ"الشخصية وفيرة الحظ"، لأنها لم تفقد حياتها نتيجة سقوطها من الطابق الثالث، موضحة أن صديقها حاول إنقاذها بالركض تجاهها، ولكنها كانت سقطت بالفعل.

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