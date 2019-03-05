سترة العمال البرتقالية.. جديد عالم الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
أضافت دار أسوس للأزياء بعدًا جديدًا لسترات العمال البرتقالية عندما طرحتها في الأسواق كأزياء عصرية يمكن للرجال والنساء ارتداؤها في فصلي الشتاء والربيع.
وتتميز سترات العمال بلونها البرتقالي التقليدي الفاقع، وخطوطها الشاقولية الفضية اللامعة، إضافة إلى قبعتها التي يمكن ارتداؤها على الرأس، أو تركها متدلية على الظهر، فضلاً عن أنها تناسب الذكور والإناث في آن معًا.
وطرحت دار الأزياء كميات كبيرة من السترات الجديدة في الأسواق بأسعار منافسة لا تتجاوز 40 دولارًا لكل سترة، وفق ما نقل "24" الإماراتي عن موقع "ميترو" الإلكتروني.
وحظيت السترة الجديدة باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد الكثير من المتابعين بأن ارتداء مثل هذه السترات فكرة رائعة وتوجه عصري في مجال الأزياء، في حين لم ترق هذه السترات للبعض لأنها خاصة بالعمال فقط، على حد تعبيرهم.
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