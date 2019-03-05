نصائح ذهبية عند وضع العدسات اللاصقة في الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تنتشر حبوب اللقاح في الجو خلال فصل الربيع، ما يؤذي عيون الذين يضعون العدسات اللاصقة. قالت الرابطة المركزية لأخصائي البصريات، إنه يمكن لمرضى الحساسية ارتداء العدسات اللاصقة في الربيع أيضاً شرط اتباع النصائح التالية:

- يجب أولاً وضع نقاط العين المضادة للحساسية والانتظار 15 دقيقة، قبل وضع العدسات اللاصقة.

- يُراعى أن مضادات الهستامين قد تتسبب في جفاف العين، وبالتالي يصبح وضع العدسات اللاصقة غير مريح. ويمكن التغلب على ذلك باستعمال الدموع الاصطناعية، التي تعمل على ترطيب العين.

- قد يتطلب الأمر تغيير مقاس العدسات اللاصقة في الربيع لأن الحساسية قد تؤدي إلى تغير الطبقة الدمعية، وسطح القرنية.

- لمواجهة المتاعب الناجمة عن انتشار حبوب اللقاح يمكن وضع نظارة شمسية بشكل إضافي للعدسات اللاصقة، مع مراعاة أن تكون النظارة ذات عدسات كبيرة وأن تغطي العين جيداً.

- في حال المتاعب الشديدة يمكن تقليل مدة وضع العدسات اللاصقة واستعمال مادة عناية خاصة بمرضى الحساسية.