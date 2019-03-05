القصة الكاملة لـ«انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس».. صدمة كبيرة

سرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنانين أحمد فلوكس وهنا شيحة عقب إلغاء الثنائي متابعة بعضهما عبر حسابهما على «إنستجرام».

وقال مصدر مقرب من الفنانة هنا شيحة (33 عاماً) إنَّ الأخيرة انفصلت عن زوجها أحمد فلوكس (37 عاماً) مشيرة إلى أنَّها ترفض إعلان هذه الخطوة حالياً.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«هن» أنَّ شجاراً كبيراً نشب بين الثنائي لمعايرته لها بتجربة زواجها السابقة وحديثه بشكل سيئ عن نجلها ما أدى إلى ترك هنا شيحة منزل الزوجية في مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وانتقالها للعيش مع والدها في «بيفرلي هيلز».

وتابع المصدر: «هنا شيحة منهارة من العياط، ومكنتش متوقعة إنها هتتطلق بالسرعة دي».

هنا شيحة كانت تزوجت من أحمد فلوكس في نوفمبر الماضي في حفل عائلي.

آخر أعمال شيحة الفنية كان مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثاني التي ظهرت ضمن أحداث المسلسل مع الفنان أحمد فلوكس.

وتساءل عدد كبير من متابعي النجمين المصريين عن سبب إلغائهما متابعة بضعهما البعض على «إنستجرام»، قبل أن تتسرب معلومات عن الانفصال من مصادرنا الخاصة.

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