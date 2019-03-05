قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها ضد أي عمليات للتجميل "بحب الناس تشوفني على الحقيقية". وأضافت نجم الدين خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن بعض الأشخاص يصدرون الأحكام عليها من ملابسها دون طريقه تعاملها وأسلوبها "على اقتناع أن الإسلام من الداخل وليس من الخارج". ​

كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين: "ناس كتير بتحكم عليا بسبب لبسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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