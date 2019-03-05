سوزان نجم الدين: "قرار ترامب حرمني من رؤية أبنائي منذ 3 سنوات"

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دخول مواطني الدول الإسلامية إلى أمريكا منعها من رؤية أبناءها منذ ما يقرب من 3 أعوام.
وأضافت نجم الدين خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن لديها بنتين وولد يعيشون في أمريكا مع والدهم وهي تعيش بين مصر ودبي "الانفصال مع زوجي بسبب الخلافات السياسية حول سوريا، لم يؤثر على علاقتنا بأبنائنا".
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