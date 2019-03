ايديال ستاندرد تعلن عن تعاونها مع المصممان اروبرتو بالومبا ولودوفيكا سيرافينى ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أﺣﺪﺛﺖ ايديال ستاندرد ﺛﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎم، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿاً اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺤﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ، ﻟﯿﺼﺒﺢ واﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺪث اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ. وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة أعلنت شركة "ايديال ستاندرد" Ideal Standard ﻋﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺮﯾﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟلثنائى اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ روبرتو بالومبا ولودوفيكا سيرافينى وﻫﻰ ﻤﺆﺳﺴﺔ بالومبا سيرافينى Palomba Serafini Associati.

وﺗﺴﻌﻰ ايديال ستاندرد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻰ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ودﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﺠﻌﺎ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻏﺮﻓﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮد ﻗﺎﻃﺮة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً، ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﺳﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﻤﺆﺳﺴﺔ بالومبا سيرافينى ﻟﻤﺰج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ايديال ستاندرد وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻣﻊ إﺑﺪاﻋﺎت روبرتو ولودوفيكا اﻟﺠﺮﯾﺌﺔ واﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، وﻹدﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﻣﻔﺮدات ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﺤﻔﺔ ﻓﻨﯿﺔ.

وتهدف الشركة إلى الارتقاء برؤيتها التصميمية إلى آفاق جديدة من خلال تأسيس مركزاً للتصميم في مدينة "ميلان" كمساحة يتعاون فيها كل من "لودوفيكا سيرافيني" Ludovica و"روبرتو بالومبا" Palomba عن كثب مع خبراء "ايديال ستاندرد" وفرقهما الخاصة.

وﯾﺮﻓﻊ الستار ﻋﻦ ﺛﻤﺮة ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺬى ﯾﺘﺮﻗﺒﻪ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻠﺤﻈﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺮض 2019 ISH ، وﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺬي ﯾﺒﺮز اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻬﻮاء وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬﻛﻲ، وﯾﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 11 ﺣﺘﻰ 15 ﻣﺎرس 2019.

وﯾﺆﻛﺪ روبرتو بالومبا أن اﻹﺑﺪاع ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻀﻔﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أى اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﻃﺔ وﻇﯿﻔﺘﻪ، وأن ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ ايديال ستاندرد، ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺜﻤﺮا، وأﻧﻪ ﺳﯿﻘﺪم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺳﻮف ﺗﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﺷﺎر، أﻧﻪ ﺷﺮف ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت شركة عريقة كايديال ستاندرد العالمية وأﻧﻪ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﯿﺮ أن ﯾﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺪأه اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻣﺜﻞ Gio Ponti وAchille Castiglioni ، وأن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ واﻹﺑﺪاع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻷﻧﺎﻗﺔ واﻟﺠﻤﺎل.

وتجدر الإشارة إلى أن "ايديال ستاندرد" قد تعاونت في فترة الخمسينيات والسبعينيات مع عمالقة من أمثال "جيو بونتي" Gio Ponti و"أكيلي كاستيليوني" Achille Castiglioni، ولعبت دوراً هاماً في تحويل الحمام من مجرد غرفة تؤدي وظيفة معينة إلى مساحة للعيش حقيقية وتتمتّع بأهمية جدية في المنازل.

وقال روبرتو بالومبا: عند تصميم كل مشروع وتنفيذه بالشكل المطلوب فإنه يكتسب طابعاً ساحراً يتجاوز وظيفته العملية، وتشهد على ذلك العديد من تصاميم "ايديال ستاندرد" التي أبدعتها ايقونات إيطالية لامعة مثل بونتي Ponti وكاستيليوني Castiglioni، مضيفاً أنه يشعر بالشرف للسير على خطى هؤلاء العمالقة الإيطاليين ووتقديم الدعم لـ "ايديال ستاندرد" لمواصلة مسيرة الابتكار وطرح مفاهيم جديدة ليس فقط بالحمامات بل فالتصميم بشكل عام.

الجدير بالذكر أن ﻤﺆﺳﺴﺔ بالومبا سيرافينى واﻟﺬي ﺗﺄﺳست ﻓﻲ ﻋﺎم 1994 وﻣﻘﺮها ﻣﯿﻼﻧﻮ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻹﯾﻄﺎﻟﻰ اﻟﺬﻫﺒﻰ روبرتو بالومبا ولودوفيكا سيرافينى، وﻫﻤﺎ ﻣﺼﻤﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﯿﻦ ذو ﺷﻬﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ، وﻟﺪﯾﻬﻤﺎ ﺑﺼﻤﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. وﺣﺎز ﻛﻞ ﻣنهما ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺜﻞ (Compasso D’Oro) الاﯾﻄﺎلية – Australian) International Design Award)) - أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، (Good Design Award) و (Interior Design’s Best of the Year Award) - اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، (Icon Design Awards) - اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ، (Wallpaper Design Award) - اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، (German Design Award) و(Red dot Award) - اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ، Elle Decoration International Design Award))