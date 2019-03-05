الامارات | رحيل الممثل المغربي عزيز موهوب عن 80 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الممثل المغربي عزيز موهوب عن 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة الثقافة والاتصال المغربية الممثل عزيز موهوب، الذي توفي أول من أمس عن عمر ناهز 80 عاماً. وقالت الوزارة، في بيان، إن الراحل كان فناناً وممثلاً مسرحياً قديراً «شارك في تأسيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح وغرفة الممثلين».

بدأ موهوب، المولود في مدينة مراكش، مشواره مع المسرح الذي حظي بالنصيب الأكبر من أعماله، كما شارك في الأفلام الأولى التي شكلت انطلاقة السينما المغربية، مثل (الحياة كفاح) عام 1968، للمخرجين أحمد المسناوي ومحمد التازي، و(شمس الربيع) عام 1969، للمخرج لطيف لحلو. وقدم الراحل العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: (شجرة الزاوية) و(خط الرجعة) و(الساس) و(الثمن) و(ولاد مرزوق) و(من دار لدار). وأسس شركة للإنتاج الفني، قدم من خلالها مجموعة من المسلسلات والأفلام، كما كتب بعض النصوص التلفزيونية والمسرحية. وأعلن موهوب، العام الماضي، اعتزال التمثيل بعد مشوار امتد 58 عاماً، بسبب التقدم في السن، والظروف الصحية.