الامارات | 5 نصائح لخسارة الوزن بعد الـ 40

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لخسارة الوزن بعد الـ 40 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تجاوز الـ40 يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن، وذلك بسبب ضعف عملية الأيض، ونقص متطلبات الطاقة، فضلاً عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس، ولكن الخبراء يقدمون بعض النصائح والإرشادات للمساعدة على فقدان الوزن في هذه المرحلة:

1- تغيير النظام الغذائي

أكد الخبراء على أنه سيكون هناك زيادة شيئاً ما في وزن الجسم بعد سن الـ40، إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر، وذلك بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير الطارئ على عمليات الأيض، ونصح خبراء التغذية بالاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

2- البحث عن الرياضة المناسبة

نظراً إلى أنه ينبغي ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد سن الـ40، فمن الضروري أن يتم الاستمتاع بها، ولذلك أوصى الخبراء بالبحث عن نوع الرياضة المناسب الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

3- تجنب التوتر

يعمل التوتر والضغط العصبي المستمر على زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وبالتالي انخفاض مستوى سكر الدم، ما يتسبب في الشعور بالجوع ورغبة شديدة في تناول المزيد من الطعام.

4- النوم بشكل كافٍ

النوم بشكل جيد ليس شيئاً مهماً فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه مهم أيضاً لعمل الأيض بشكل صحيح.

5- «الديتوكس»

تنظيف الجسم من السموم لا يترتب عليه فقط الشعور بالراحة والصحة، بل يساعد أيضاً على فقدان الوزن الزائد من الجسم، وهنا يمكن الاختيار بين نظام كامل من 14 يوماً أو أيام فردية في الأسبوع للتخلص من السموم.