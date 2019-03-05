الامارات | «معاً نمش».. تدعم الاطفال ذوي التوحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً نمش».. تدعم الاطفال ذوي التوحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «تيكوم» عن عودة مسيرة «معاً نمشي»، في نسختها الثانية. وتهدف المسيرة إلى نشر الوعي باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال، وسيتخلل الحدث عدد من الأنشطة الترفيهية الممتعة لكل أفراد العائلة، منها فقرات فنية مقدمة من قبل أطفال من ذوي التوحد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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