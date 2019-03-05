الامارات | أفراح المزروعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المزروعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد درويش المزروعي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة محمد مطر خلفان المزروعي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز الأفراح بمنطقة هيلي في مدينة العين، الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وأعيان القبائل، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.
وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة، ابتهاجاً بالمناسبة.
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