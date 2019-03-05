الامارات | أفراح العبيدلي والمرزوقي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عبدالله محمد حسن العبيدلي، بمناسبة زفافه إلى كريمة محمد علي المرزوقي، وذلك بقاعة الاحتفالات في منطقة اليحر بمدينة العين. حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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