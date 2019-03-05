شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحبسي أفراح الحبسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد محمد سعيد الحبسي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة راشد سيف راشد حمودة الحبسي. حضر الحفل، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للمؤتمرات، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من الأهل والمهنئين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الحبسي أفراح الحبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.