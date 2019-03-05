توقعات الأبراج وحظك اليوم 5/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.

الحمل: تسير في الاتجاه الصحيح دون تردد، لديك رغبة قوية في تحمل المسؤولية بشأن أمر معين، حدد احتياجاتك قبل أن تضع خططًا طويلة الأجل مع الآخرين.

الثور: كن على دراية اليوم بأن هناك شخص ما يريد إيذاءك، انتبه فقط ولا تجعله يؤثر سلبًا على حالتك النفسية.

الجوزاء: الأجواء المُحيطة بك تدفعك نحو التغيير أو التجديد. حان الوقت اليوم للاعتناء بنفسك والظهور بمظهر أكثر أناقة وجاذبية، ويفضل أيضًا أن تُعيد ترتيب منزلك والتخلص من الأشياء التي ليس لها قيمة.

السرطان: خبر سار في الطريق إليك، ربما تمر ببعض الأوقات العصيبة، إذا كنت أحد الوالدين، سيطلب الأطفال شيئًا كل خمس دقائق ، وقد تشعر بالضغط من جميع الجهات. وعاطفيا سيدفعك الشك إلى مشكلات عديدة أنت في غنى عنها.

الأسد: تُعيد التفكير وترتيب أمورك ومهامك اليومية، ويشجعك شريك الحياه على التغلب على الشعور بالتردد والقلق.

العذراء: ربما يشعر شخص ما بنفس مشاعر الإعجاب التي تنتابك تجاهه، لكنه متردد بعض الشيء في الإفصاح بحبه، حاول النظر إليه وتشجيعه.

العقرب: تسعى لتوسيع مهاراتك ومعرفتك وتبحث عن سبل جديدة للتعليم، وتسأل ذاتك هل درست المجال الذي أريده حقًا؟ إذا كان هذا الأمر يحتل الصدارة في ذهنك اليوم ، فتذكر أن إبداعك وموهبتك لا علاقة لهم بالدرجات العلمية التي حصلت عليها.

الميزان: محاذاة الكواكب لمدارك، أنت الآن في مرحلة جني ثمرات مجهودك الرائع، وتسوي بعض الأمور المتعلقة بالعمل، لا تكن متسرعًا للحصول على الموافقة في قرار ما.

القوس: تعتقد أن أفعالك على حق وتصر على رأيك ولا تستمع إلى من حولك، لكنك في الواقع ربما تكون مخطئًا، وتجنب الترويج لمصالحك الخاصة على حساب مصالح الآخرين.

الجدي: يوم جيد على الصعيد العاطفي، ولكن احذر الأنانية والتحكم في تصرفات شريك الحياة، لا تترك نفسك للخرافات والأفكار الخاطئة التي تمر على ذهنك، حتى لا تشعر في النهاية بخيبة أمل.

الدلو: تحتاج لقسط من الراحة لأنك تُحمّل نفسك فوق طاقتها، تُجهد عقلك بالتفكير المبالغ في قرارات مهمة تريد اتخاذها، وإجراء ملموس في هذا الوقت، إذا استمريت على ذلك، قد يسبب المزيد من مشاعر الإحباط والضيق في وقت لاحق.

الحوت: تحاول الحصول على نصائح لنجاح علاقتك العاطفية، وعلى الصعيد المهني قد تحتاج إلى اتباع نهجًا أكثر تحفظًا في إجراءاتك للوصول إلى ما تريده.