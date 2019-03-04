من النضال للتكريم.. «مارس» شهر يحكي تاريخ كفاح المرأة

«شهر تاريخ المرأة».. هكذا عرف شهر مارس، حيث يحتفل العالم في كل عام بالأحداث التي أنصفت المرأة والإنجازات، التي حققتها، بداية من اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.

ورصد «هن» الأحداث والاحتفالات التي كرمت المرأة خلال شهر مارس:

8 مارس: يوم المرأة العالمي:

في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم بالمرأة تكريما لدورها في المجالات المختلفة، فاختلفت الأسباب حول تحديد هذا اليوم، فالبعض رأى أنه خصص بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، الذي عقد في باريس لعام 1945.

بينما رجح البعض أن هذا اليوم خصص بسبب بعض الإضرابات النسائية التي وقعت في الولايات المتحدة، ففي عام 1856 خرج آلاف النساء محتجات على الظروف الصعبة التي يعملن فيها، حاولت الشرطة الأمريكية تفريقهن بطريقة وحشية، إلا أن المظاهرة نجحت في طرح مشكلة المرأة العاملة.

وفي 8 مارس 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد، حيث حملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود، تحت شعار "خبز وورود"، وطالبت المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

12 مارس: اعتصام درية شفيق وزميلاتها وإضرابهن عن الطعام:

"لن تقبل المرأة المصرية أن تحكم بدستور لم تشترك في مناقشته"، بهذه الجملة أعلنت درية شفيق، من أمام نقابة الصحفيين في 12 مارس لعام 1954، اعتصامها للمطالبة بمشاركة المرأة في الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور.

ووصل عدد المعتصمات إلى 10 سيدات، فانضمت الدكتورة درية إلى كل من بهيجة البكري، رئيسة جمعية تحرير المرأة، ومنيرة حسني، رئيسة اتحاد نساء الدولة، ومنيرة ثابت وفتحية الفلكي وراجية حمزة وأماني فريد عن الصحفيات ومفيدة عبدالرحمن، وهي أول امرأة محامية.

ازداد سوء حالة المعتصمات نظرا لإضرابهن عن الطعام، وتم نقلهن إلى مستشفى القصر العيني، حتى وصلت رسالة الرئيس محمد نجيب "بأن مطالبكن قد أحيلت إلى اللجنة الوزارية المختصة بتكوين الجمعية التأسيسية لتنظر فيها.. وهذه المطالب فى أيد أمينة"، فقطع المعتصمات إضرابهن عن الطعام وتبادلن التهاني.

16 مارس: يوم المرأة المصرية:

انتصارات كثيرة استطاعت أن تحققها المرأة المصرية في هذا اليوم، حتى أصبح يوم المرأة المصرية، بداية من ثورة 1919 حينما قادت هدى شعراوي مظاهرة نسوية تتكون من 300 سيدة، ووقفت في وجه جندي إنجليزي حاول منع المظاهرة، مرددة بقوة "نحن لا نهاب الموت، أطلق بندقيتك إلى صدري لتجعلني مس كافيل أخرى والتي أعدمها الاحتلال رميا بالرصاص".

وفي 16 مارس 1923، أسست هدى شعراوي أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية، وحصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي.

وفي عام 1956 وبموجب الدستور شهد يوم 16 مارس، أحقية حصول المرأة على حق الانتخاب والترشيح.

21 مارس: عيد الأم:

احتفالًا ظهر في العديد من الدول تكريمًا لدور الأم وتأثيرها على الأبناء، ففي مطلع القرن العشرين، لاحظ الكثير من المفكرين الغربيين إهمالهم لأمهاتهم ووضعهن في دور الرعاية، لذلك خصصوا يوم في السنة تكريما لدورهن، وصار تقليد يتبع في العديد من الدول في شهر مارس.

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