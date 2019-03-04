أربعينية تطلب الطلاق من زوجها الثلاثيني: «الناس شيفاني قد أمه»

«متوقعتش إن فرق السن هيبقى مشكلة إلا بعد الجواز ونظرة الناس لينا إني في سن أمه».. هكذا عبرت «نهال.غ»، 40 عاما، عن عدم توقعها أن فارق السن بينها وزوجها سيقف عائقا في طريق سعادتهما، وينتهي الأمر بطلبها الطلاق.

لم تمر شهور على زواجهما واكتشفت الاختلاف بينها وبين زوجها وفوارق التفكير، تقول، لـ«هُن»، «اتعرفت على جوزي عن طريق الانترنت ملحقناش ندرس شخصية بعض أنا أكبر منه بـ 10 سنين، بس كنا بنحب بعض وده اللي شجعنا على الجواز بسرعة وخاصة إن مكنش فيه أي مشاكل مادية».

بعد مرور شهر على الزواج بدأت مأساتها مع زوجها كما ذكرت قائلة: «مبقاش يحب يخرج معايا بسبب فارق السن بيننا ودايما بيفضل الخروج مع أصحابه لأنهم قريبين من سنه»، تحول شعور الحب داخلها إلى حرمان من كل المشاعر التي تحتاج إليها.

مواقف متكررة جعلت الزوجة الأربعينية تشعر بالقلق تجاه زوجها منها حديثه مع بعض الفتيات الأصغر منه سنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلبية احتياجته العاطفية التي لم يشعر بها مع زوجته، كما ذكرت.

لم تتحمل «نهال»، هذا الحال واختفاء الحب الذى جمعها بزوجها وبعد عدة محاولات لتحسين الوضع مع زوجها قررت الطلاق.

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