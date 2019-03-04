«العسيلي» يحيي حفل «إيفنتي» للفوز بفرح خمس نجوم مجانا

يحيي المطرب محمود العسيلي حفل مهرجان «إيفنتي» بمرور عام على إطلاق موقعه الإلكتروني المتخصص في مستلزمات الزواج وديكورات الزفاف.
ويقدم المهرجان بهذه المناسبة «الجائزة الكبرى» من خلال مسابقة Eventy grand prize، والتي يقدمها للمرة الأولى لأحدث عروسين مقبلين على الزواج، وذلك من باب مساعدة الشباب على بناء عيش زوجية جديد.
وكشفت المهندسة رانيا سعيد، منظمة الحدث عن بدء التقديم فى مسابقة الجائزة الكبرى، عن طريق الموقع، لاختيار عروسين للفوز بفرح خمس نجوم مع كل مستلزمات الفرح.
وأشارت المهندسة رانيا سعيد إلى إعلان نتيجة مسابقة الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان، والمقام يوم السبت الموافق 20 أبريل من العام الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس القاهرة، بحضور نخبة من الفنانين ورواد الأعمال، وتشمل فعاليات الحفل مجموعة من عروض الأزياء لمصممي أزياء من مصر والشرق الأوسط، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وعالم الموضة.
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