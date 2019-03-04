ألفت عمر تكشفُ سرّ تألقها ومصممتها المفضّلة.. وهذه آخر أعمالها الفنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانةُ المصريةُ ألفت عمر، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة إن سرّ تألقها يعودُ إلى تعاونها مع مصممة الأزياء المصرية هبة إدريس، مشيرةً إلى أنها من المصممين الذين يمتلكون موهبةً كبيرةً.

وأضافت في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" أنها اختارت مجوهراتها من مجموعة "إرم"، وواجهت بعض الصعوبات في مشروعها الخاص لبيع المجوهرات حيث كانت تُركّز في أعمالها الفنية أكثر.

وكشفت ألفت عمر عن تفاصيل فيلمها "السر في بير" وموعد بدء تصويره وآخر أعمالها الدرامية.

يُذكر أن الفنانة عمر قدّمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل: "أستاذ ورئيس قسم"، "أريد رجلا"، "أهل الهوى"، "على كف عفريت"، "نعم مازلت آنسة".