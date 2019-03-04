أبراج ستدخل القفص الذهبي خلال العام 2019

ستُحقق عدد من الأبراج ،حلمها بالارتباط خلال العام 2019, فالعام الجاري سيكون رومانسيًا وسحريًا لبعض الأبراج، وستحظى بحفلة زفاف لطالما حلمت به. فمن هي هذه الأبراج التي ستدخل القفص الذهبي هذا العام:

برج الجوزاء: 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

مولود الجوزاء، والذي لطالما واجه صعوبات خلال الفترة الماضية بالعثور على الشريك المناسب، سيتمكّن هذا العام من العثور على الشريك الذي سيحقق له حلمه. فرص اللقاء بشخص وتكوين روابط قوية معه والانتقال الى مرحلة جدية في العلاقة مرتفعة جدًا، بخاصة في الفترة الممتدة بين ١٢ ابريل/ نيسان و٣٠ يوليو/ تموز. حركة الكواكب ستسهّل عملية الزواج على كل الراغبين فيه والذين ينتمون إلى برج الجوزاء.

برج الأسد: 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس/ آب

عام 2019، سيكون حافلًا بالتفاؤل على الصعيد العاطفي لبرج الأسد. وقد يتمكّن مولود برج الأسد من تحقيق الارتباط، سواء كان بعلاقة حب أو زواج. والأفضل من هذا كله فإن الأسد سيجد دعمًا كبيرًا من عائلته التي ستبارك هذا الزواج. العلاقة التي ستتكوّن خلال العام ٢٠١٩ ستكون مثالية للأسد؛ إذ ستبُنى على أساس الاقتناع. وهذا ما سيؤسس لعلاقة قوية ومريحة على المدى البعيد.

برج العقرب: 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

سيشهد برج العذراء عامًا مثاليًا على الصعيد العاطفي، فكوكبا الزهرة والمريخ سيدخلان بيت العقرب هذا العام. سواء كان العقرب عازبًا أو مرتبط بعلاقة حب، فإن فرص تطوير العلاقة الى خطوبة أو زواج ستكون مرتفعة جدًا. بداية عام 2019 سيشهد العقرب حماسًا جدًا والحب سيكون في ذروته طوال العام. ولكن، الفلك ينصح العقرب بعدم الإقدام على الزواج خلال يناير/ كانون الثاني أو شباط/ فبراير؛ إذ نسبة الخلافات ستكون مرتفعة خلال هذه الفترة.

برج الحوت: 19 فبراير/شباط - 20 مارس/آذار

سيتمكّن برج الحوت في العام 2019 من تحقيق حلمه بالزواج هذا العام. وستكون الفترة المثالية لمواليد برج الحوت لإقامة حفل الزفاف هي آب/ أغسطس؛ حيث اصطفاف الكواكب خلال تلك الفترة يؤسس لزواج وشراكة عمل في الوقت ذاته. سيعيش مولود العقرب رومانسية لم يشهدها سابقًا. ومن الممكن للحوت أن يدخل القفص الذهبي وهو مطمئن لأن العام ٢٠١٩ هو عامه على الصعيد العاطفي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- مشاحنات مع الاحباء او ازمة قانونية او خلاف مهني

- مولود برج الأسد يُعرف بالإخلاص والوقار وتحمل المسؤولية والقيادة والكبرياء