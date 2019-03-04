محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة عبد الرازق: تصبح النساء اللاتي يعملن في دوام مسائي أكثر عرضة للوصول إلى سن اليأس، وحتى السيدات اللاتي يعملن في الدوام المسائي بشكل عرضي معرضات لخطر دخول مرحلة سن اليأس مبكرا بنسبة 9%، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة دالهاوسي الكندية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن النساء اللاتي يدخلن مرحلة سن اليأس مبكرا يصبحن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام وحتى فقدان الذاكرة، بحسب موقع جريدة "Daily Mail" البريطانية. لمزيد من القراءة عن العمل في دوام مسائي يهدد النساء بهذه المخاطر اضغط هنا

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