تعرف على أسباب وطرق إزالة الجلد الزائد حول الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تنزعج كثير من النساء من مظهر الجلد حول الأظافر، ويلجئن إلى صالونات التجميل من أجل التخلص من هذا الجلد، وعلى الرغم من أن إزالته يمنح الأصابع والأظافر مظهر أفضل، ولكنه يمكن أن ينتج عن هذا بعض الاثار السلبية.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم أسباب وطرق إزالة الجلد الزائد، وفق ما نشره موقع "webteb".

- أولًا أسباب ظهور الجلد الزائد:

- جفاف الجلد

وهذا ينجم عن قلة شرب الماء والعصائر الطبيعية المفيدة لجسم الانسان ولحيويته.

- اختلال في التوازن الغذائي

إذ إن قلة تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات المُغذية لجلد الانسان إحدى العوامل المسببة لهذه الحاله.

- نقص في الفيتامين والمعادن

وبالأخص فيتامين ( أ، ب، ج ) هذه الفيتامينات تتواجد بكثرة في الأغذية التي تحتوي على النشويات مثل البطاطس، الجزر، البقدونس، الزبدة،

- الحساسية

هناك الكثير من المواد المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل سلبية على الجلد، فإن التعرض لطلاء الأظافر أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى، أو استخدام الماء والصابون بكميات كبيرة، أوالمهيجات في المحاليل ومواد التنظيف، أو حتى حساسية للنيكل أو المطاط.

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- العادات السيئة

بعض الأشخاص عند التوتر تتولد لديهم بعض العادات السيئة، مثل قضم الأظافر، هذه العادات يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وتسبب التهابات جلدية، بالإضافة إلى سوء التعامل مع الإظفر بتمزيقه بدلاً استخدام مقص الأظاقر بلطف لمنع إصابة أو تلف الجلد.

- ثانيًا طرق علاج الجلد الزائد:

- استخدام مرطبات طبية متخصصة لترطيب الجلد.

- استخدام المراهم المضادّة للفطريات، أو المضادات للبكتيريا في حال وجود العدوى، التي يصفها الطبيب.

- التوقف عن العادات السيئة التي تؤذي الأصابع.

- استخدام المراهم الستيرويدية التي يصفها الطبيب فقط في حال وجود حساسية أو بعض أمراض الجلد.

- الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن، وعدم الإفراط في تناول السكريات.

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- ارتداء قفازات طبية أثناء العمل الذي قد تضطر به لاستعمال المواد التنظيفية والمواد الكيميائية الأخرى، لمنع حدوث حساسية ضد هذه المواد.

- استعمال زيت الزيتون في دهن الأصابع؛ لأن زيت الزيتون يحتوي على عناصر مهمة تساعد على ترطيب الجلد.